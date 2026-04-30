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Mỹ dự định triển khai tên lửa siêu vượt âm để tấn công Iran

Mỹ dự định lần đầu tiên triển khai tên lửa siêu vượt âm tới Trung Đông để có thêm phương án tấn công Iran.
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