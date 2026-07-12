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Mỹ công bố thêm 40 “hồ sơ tuyệt mật” về UFO

Lầu Năm Góc công bố "hồ sơ tuyệt mật" về UFO - đợt thứ 4 bổ sung 40 tài liệu, trong đó có 19 video do các nền tảng quân sự Mỹ ghi lại.
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