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Mỹ bắn tàu chở dầu nghi vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran

Các lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu bị nghi đang cố gắng tiếp cận một cảng của Iran sau khi con tàu này phớt lờ các cảnh báo lặp đi lặp lại.
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