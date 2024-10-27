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Mức lương siêu "khủng" của Lionel Messi, bỏ xa phần còn lại

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Cầu thủ MLS (MLSPA), Messi là cầu thủ nhận lương cao nhất ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS), bỏ xa phần còn lại.
Đọc thêm : Mức lương siêu "khủng" của Lionel Messi, bỏ xa phần còn lại