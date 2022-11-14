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Mua vali từ hàng đồ cũ, người đàn ông Mỹ "vỡ òa" thấy bên trong toàn tiền m

Người đàn ông đến từ Mỹ rất bất ngờ khi vô tình tìm thấy "kho báu" toàn tiền mặt bên trong chiếc vali mua từ một cửa hàng đồ cũ.
Đọc thêm : Mua vali từ hàng đồ cũ, người đàn ông Mỹ "vỡ òa" thấy bên trong toàn tiền m