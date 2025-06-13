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Mưa như trút, vỡ đập thủy lợi, người dân đưa ô tô lên cầu tránh lũ

Lo ngại mưa lớn gây lũ lụt, nhiều người dân tại “rốn lũ” huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã đưa ô tô, xe máy lên các cây cầu trên địa bàn để tránh hư hỏng.
Đọc thêm : Mưa như trút, vỡ đập thủy lợi, người dân đưa ô tô lên cầu tránh lũ