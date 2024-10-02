Video
video cùng chuyên mục

Mưa lũ tàn phá, vùi lấp nhiều nhà dân ở huyện biên giới Nghệ An

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, khiến nước đổ về làm ngập nhà cửa, trường học...; gây sạt lở đất, vùi lấp nhà dân 4-5m.
Đọc thêm : Mưa lũ tàn phá, vùi lấp nhiều nhà dân ở huyện biên giới Nghệ An