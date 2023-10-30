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Mưa lũ phức tạp tại Hà Tĩnh, nước ngập mênh mông, tường đổ đè ô tô

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương của Hà Tĩnh xảy ra sạt lở, ngập lụt cục bộ. Tại một trường học, tường rào dài khoảng 20m đổ sập lên ô tô gây hư hỏng.
Đọc thêm : Mưa lũ phức tạp tại Hà Tĩnh, nước ngập mênh mông, tường đổ đè ô tô