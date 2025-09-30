Video
Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, xe di chuyển khó khăn

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, Hà Nội hứng chịu mưa lớn kéo dài từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường.