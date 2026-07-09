Video
video cùng chuyên mục

Mưa lớn giờ tan tầm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nhẹ

Chiều 9/7, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống Hà Nội đúng giờ tan tầm khiến một số tuyến phố như Dịch Vọng, Cầu Giấy, Trần Bình ngập nhẹ, giao thông khó khăn.
Đọc thêm : Mưa lớn giờ tan tầm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước