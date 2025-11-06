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Mưa lớn, gió mạnh khiến nhiều nhà tốc mái khi bão số 13 sắp vào đất liền

Đọc thêm : Mưa lớn, gió mạnh khiến nhiều nhà tốc mái khi bão số 13 sắp vào đất liền