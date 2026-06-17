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Mưa lớn gây ngập lụt tại các thành phố miền Nam Trung Quốc

Miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn dồn dập, buộc giới chức phải phát nhiều cảnh báo thời tiết và sơ tán hàng chục nghìn người.
Đọc thêm : Mưa lớn gây ngập lụt tại các thành phố miền Nam Trung Quốc