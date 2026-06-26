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Mưa giải nhiệt, giao thông Hà Nội ùn tắc giờ cao điểm

Cơn mưa giải nhiệt sáng 26/6 giúp Hà Nội hạ nhiệt, nhưng nhiều tuyến đường nhanh chóng ùn tắc trong giờ cao điểm, dòng xe nối dài di chuyển chậm.
Đọc thêm : Mưa giải nhiệt sáng sớm, giao thông Hà Nội ùn tắc giờ cao điểm