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Mưa đá xảy ra tại xã Quỳ Châu

Trời đang nắng, cơn dông bất ngờ kéo đến rồi mưa đá trút xuống trắng xóa tại xã Quỳ Châu (Nghệ An) trong vài phút, nhiều viên to bằng ngón chân cái khiến người dân bất ngờ.
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