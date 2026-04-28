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Mưa đá phủ trắng đồi núi ở Điện Biên

Trận mưa đá kéo dài 10 phút phủ trắng nhiều quả đồi ở xã Pu Nhi, Điện Biên.
Đọc thêm : Mưa đá phủ trắng nhiều quả đồi ở Điện Biên