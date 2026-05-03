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Mưa đá bất ngờ xảy ra địa bàn Nghệ An

Một trận mưa lớn kèm lốc xảy ra tại xã Thành Bình Thọ, Nghệ An, nhiều viên đá lớn hơn ngón chân cái rơi dày đặc trong thời gian ngắn, khiến nhà cửa, hoa màu của người dân bị hư hại.
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