MU 1-6 Man City (23/11/2012 - Premier League)

Chuyện gì đã xảy ra tại Old Trafford vào ngày 23/11/2012? Có lẽ đến giờ người hâm mộ của MU vẫn chưa thể hiểu tại sao đội bóng của họ lại bị vỡ vụn dưới gót giày của gã hàng xóm ồn ào. MU đã khởi đầu vô cùng ổn nhưng rồi Ballotelli đã tỏa sáng với cú ghi bàn tuyệt vời ở phút 21. Tiền đạo này cũng có màn ăn mừng kì dị khi kéo áo để lộ dòng chữ “Why Always Me” trong áo lót. Hi vọng có thể ngược dòng của MU tắt lịm ở phút 47 khi Jonny Evans nhận thẻ đỏ rời sân. Tranh thủ đối thủ thiếu người, Man City đã có thêm các bàn thắng của Ballotelli (60’), Sergio Aguero (69’). Tới phút 81, Fletcher ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Tiếc rằng trong những phút cuối MU chơi không tốt, họ để cho Edin Dzeko ghi bàn ở phút 89 và rồi sau đó thì buông xuôi. Man City đã không dừng lại, Dzeko và Silva có thêm bàn thắng ở các phút bù giờ để khiến MU thua tủi nhục 1-6.