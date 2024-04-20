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Một tỷ đồng tiết kiệm bị cháy đen, người đàn ông đưa đến ngân hàng cầu cứu

Số tiền tiết kiệm bị cháy đen được người đàn ông ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đưa đến ngân hàng để nhờ đổi khiến các nhân viên phải làm việc rất vất vả.
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