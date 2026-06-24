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Một tuần của các phi hành gia Trung Quốc ngoài không gian diễn ra thế nào?

Ba phi hành gia đang làm việc trên tàu vũ trụ Thần Châu 23 của Trung Quốc đã có một tuần làm việc bận rộn trên trạm vũ trụ.
Đọc thêm : Một tuần của các phi hành gia Trung Quốc ngoài không gian diễn ra thế nào?