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Một người Hà Nội muốn "hô mưa gọi gió" cho TPHCM: Giao công an làm rõ

Liên quan vụ việc ông Lê Minh Hoàng tự nhận có thể "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM và các tỉnh phía Nam, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã giao công an xác minh.
Đọc thêm : Một người Hà Nội muốn "hô mưa gọi gió" cho TPHCM: Giao công an làm rõ