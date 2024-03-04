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Một gia đình ở TPHCM tá hỏa nhận hóa đơn tiền nước hơn 57 triệu đồng

Chỉ trong một tháng, gia đình 4 nhân khẩu sống trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 (TPHCM) bất ngờ nhận hóa đơn tiền nước lên đến hơn 57 triệu đồng.
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