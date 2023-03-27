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"Một điểm 10 thưởng 100.000 đồng" có phải cách khuyến khích con học?

Hiện nay, không ít phụ huynh và giáo viên dùng cách thưởng tiền, quà cho học sinh khi các em đạt điểm cao nhằm giúp các em có động lực học tập.
Đọc thêm : "Một điểm 10 thưởng 100.000 đồng" có phải cách khuyến khích con học?