Video
video cùng chuyên mục

Một đêm kinh hoàng của người dân Nghệ An sau khi bão Kajiki đổ bộ

Người dân Nghệ An kể lại đêm kinh hoàng sau khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền, nhiều người không thể chợp mắt khi cơn bão hoành hành trong đất liền.
Đọc thêm : Đêm kinh hoàng của người dân Nghệ An sau khi bão Kajiki đổ bộ