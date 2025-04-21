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Một công ty sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả nhãn hiệu

Một công ty ở Thanh Hóa sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả nhãn hiệu đã bị tỉnh này đình chỉ hoạt động, xử phạt hơn 370 triệu đồng.
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