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Morinaga và hành trình tiên phong khoa học miễn dịch cho trẻ sinh mổ

Morinaga là một trong những đơn vị tiên phong trên thế giới thành công đưa Lactoferrin vào sữa công thức cho trẻ nhỏ.
Đọc thêm : Morinaga và hành trình tiên phong khoa học miễn dịch cho trẻ sinh mổ