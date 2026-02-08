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Món phở bò "khổng lồ" phục vụ trong chiếc bát sứ giá 3 triệu đồng ở Hà Nội

Đọc thêm : Món phở bò "khổng lồ" phục vụ trong chiếc bát sứ giá 3 triệu đồng ở Hà Nội