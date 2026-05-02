Video
video cùng chuyên mục

Món nộm có tên độc lạ ở Hà Nội, người xếp hàng dài chờ mua

Mỗi ngày mở cửa chỉ khoảng 3 tiếng, quán nộm của ông Việt ở Hàng Bún tấp nập khách mua, tay làm không xuể dù có thêm 2 người phụ giúp.
Đọc thêm : Món nộm có tên độc lạ ở Hà Nội, khách xếp hàng dài chờ mua mỗi chiều