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Món lẩu gà sầu riêng ở Quảng Châu

Khi tới Quảng Châu (Trung Quốc), nhiều thực khách muốn thử món lẩu gà sầu riêng. Tuy nhiên không phải ai cũng quen khi lần đầu nếm thử.
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