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Món cuốn màu sắc ở Việt Nam gây sốt ở Malaysia, khách xếp hàng dài chờ mua

Sau khi xem hình ảnh về món ăn hấp dẫn trên mạng xã hội, cặp đôi người Malaysia đã thử làm để bán, không ngờ thu hút rất đông khách.
Đọc thêm : Món cuốn màu sắc ở Việt Nam gây sốt ở Malaysia, khách xếp hàng dài chờ mua