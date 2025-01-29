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Món "bánh gạo gương" độc đáo mang đến may mắn trong văn hóa Tết Nhật Bản

Không chỉ đơn thuần là vật trang trí lễ hội, những chiếc bánh gạo Kagami mochi còn đóng vai trò quan trọng, biểu tượng cho năm mới thịnh vượng ở Nhật Bản.
Đọc thêm : Món "bánh gạo gương" độc đáo mang đến may mắn trong văn hóa Tết Nhật Bản