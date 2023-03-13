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Món ăn vặt dân dã nào của người Việt được xếp hạng ngon nhất thế giới?

Theo bình chọn của CNN, món chuối nếp nướng quen thuộc của người dân miền Tây của Việt Nam nằm trong danh sách "những món tráng miệng ngon nhất thế giới".
Đọc thêm : Món ăn vặt dân dã nào của người Việt được xếp hạng ngon nhất thế giới?