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Món ăn tuổi thơ xuất hiện trên vỉa hè Hàn Quốc, cô gái Việt ngỡ ở quê nhà

Tình cờ nhìn thấy máy làm bỏng gạo bên vỉa hè ở Hàn Quốc, chị Thảo Anh đã quay video và đăng tải lên mạng khiến nhiều người thích thú.
Đọc thêm : Món ăn tuổi thơ xuất hiện trên vỉa hè Hàn Quốc, cô gái Việt ngỡ ở quê nhà