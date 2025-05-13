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Mở camera xem cảnh lúc 3h sáng, người phụ nữ rụng rời vì thấy trộm lẻn vào

Xem lại camera giám sát vào rạng sáng ngày 9/5, chị T. (Bình Dương) sợ lạnh người khi thấy trộm mò vào nhà lúc 3 mẹ con đang say sưa ngủ không biết gì.
Đọc thêm : Mở camera xem cảnh lúc 3h sáng, người phụ nữ rụng rời vì thấy trộm lẻn vào