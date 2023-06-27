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"Mổ" 7 băng ghi âm tố giảng viên Đại học Hải Phòng gạ tình nữ sinh

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Trường Đại học Hải Phòng về vụ một giảng viên bị tố giác "gạ tình" nữ sinh viên.
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