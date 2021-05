Miss teen Cao Thanh Thảo My khao khát sự tự do

(Dân trí) - "<i>Đi thôi</i> là bài hát thể hiện tâm trạng của những cô bé sống trong thành phố khao khát sự tự do, phóng khoáng, rất phù hợp với mình”, Thảo My chia sẻ về lý do cô lựa chọn ca khúc của Thuỳ Hoàng Diễm cho phần thi của mình.