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Miss Grand Vietnam xin lỗi vì nhầm câu trích dẫn giữa Bà Trưng, Bà Triệu

Ngay khi phát hiện có sai sót về thông tin lịch sử, Ban Tổ chức Miss Grand Vietnam 2024 đã lên tiếng thừa nhận sai sót, mong khán giả bỏ qua.
Đọc thêm : Miss Grand Vietnam xin lỗi vì nhầm câu trích dẫn giữa Bà Trưng, Bà Triệu