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Minh Tú xin lỗi Lan Khuê, hàn gắn tình bạn sau 8 năm

Minh Tú và Lan Khuê thừa nhận bản thân đã thiếu chín chắn, thiếu trưởng thành khi còn trẻ nên để xảy ra những bất hòa khiến cả hai xa cách.
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