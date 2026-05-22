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MiG-31I Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cất cánh

Tiêm kích MiG-31I mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal gắn đầu đạn hạt nhân cất cánh trong cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân Nga.
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