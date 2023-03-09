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Midu: Không có độ tuổi đẹp nhất để kết hôn mà chỉ có mối tình xứng đáng

Từng là hot girl đời đầu và giờ đây lại là quý cô độc thân, giàu có nổi tiếng showbiz Việt, Midu có cuộc trò chuyện thẳng thắn với phóng viên Dân trí
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