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Midu: "Bạn trai kinh tế kém cũng không phải là vấn đề với tôi"

Từng là hot girl đời đầu và giờ đây lại là quý cô độc thân, giàu có nổi tiếng showbiz Việt, Midu có cuộc trò chuyện thẳng thắn với phóng viên Dân trí
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