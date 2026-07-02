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Messi xuất hiện trong "Spider-Man: Brand New Day"

Siêu sao bóng đá Lionel Messi vừa khiến người hâm mộ toàn cầu thích thú khi bất ngờ xuất hiện trong một video quảng bá cho bộ phim “Spider-Man: Brand New Day”.
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