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Messi tiết lộ lý do từ chối Barcelona và gia nhập Inter Miami

Lionel Messi cho biết anh cảm thấy mệt mỏi nếu phải trở lại Barcelona và đó là lý do El Pulga quyết định đầu quân cho Inter Miami ở giải nhà nghề Mỹ (MLS).
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