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Messi nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ Tây Ban Nha

Dù Messi thất bại, anh vẫn nhận được sự tôn trọng từ đối thủ. Các cầu thủ Tây Ban Nha đều lần lượt đến bắt tay chia buồn với Messi
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