Video
video cùng chuyên mục

Messi khóc rời sân, Argentina vẫn xuất sắc vô địch Copa America

Argentina đã bảo vệ thành công chức vô địch Copa America sau chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 1-0 trước Colombia trong trận chung kết tại Miami (Mỹ).
Đọc thêm : Messi khóc rời sân, Argentina vẫn xuất sắc vô địch Copa America