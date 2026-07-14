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Mẹo ẩn quảng cáo trên Safari iPhone chỉ trong vài giây

Khung quảng cáo hay nội dung thừa che kín màn hình khi đọc web? Safari trên iPhone có sẵn tính năng giúp bạn chọn và ẩn các mục gây sao lãng chỉ với vài thao tác đơn giản.