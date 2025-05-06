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Mẹ Việt Nam anh hùng, con gái Mẹ Nguyễn Thị Thứ, từ trần

Mẹ Lê Thị Trị (SN 1919), là con gái cả của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, đã từ trần, đại thọ 106 tuổi.
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