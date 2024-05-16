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Mẹ Phan Quốc Việt đề nghị được trả lại hơn 50 sổ tiết kiệm trị giá 412 tỷ

Tại tòa, bà Đàm Thị Trinh (mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á) đề nghị được trả lại 52 sổ tiết kiệm tổng 412 tỷ đồng.
Đọc thêm : Mẹ Phan Quốc Việt đề nghị được trả lại hơn 50 sổ tiết kiệm trị giá 412 tỷ