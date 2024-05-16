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Mẹ phá sản, nam sinh bị trường quốc tế giữ học bạ 2 năm, thất học từ lớp 9

Gia đình làm ăn thất bát, nợ tiền học phí trường quốc tế nên A.H. không thể rút học bạ, phải dừng việc học gần 2 năm qua.
Đọc thêm : Mẹ phá sản, nam sinh bị trường quốc tế giữ học bạ 2 năm, thất học từ lớp 9