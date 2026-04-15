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Mẹ nghèo nhặt ve chai níu sự sống cho con trai chạy thận suốt 13 năm

Cuộc sống khốn khó, bà Trần Thị Luân ở tỉnh Quảng Trị bấu víu vào nghề ve chai, chắt chiu từng đồng để chăm chồng, nuôi con chạy thận suốt 13 năm qua.
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