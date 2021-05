"Mẹ không còn được nghe tiếng con nữa..."

Vụ rơi máy bay quân sự ở Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) vào sáng 28/1 khiến 4 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 917, Sư 370, Quân chủng Phòng không không quân hi sinh, trong đó có thiếu tá Lê Hồng Quân (quê Cửa Lò, Nghệ An). hung tin đến với ông bà Lê Văn Tiến - Lê Thị Huệ muộn khiến nỗi đau như nhân lên gấp bội. Đêm trước ngày hi sinh, anh đã gọi điện về xin lỗi bố mẹ vì Tết nay không về, cũng không thể về giỗ ông ngoại. Thể theo nguyện vọng của gia đình, thi thể thiếu tá Lê Hồng Quân sẽ được đưa về quê nhà an táng vào ngày 31/1 tới, khi chỉ còn 18 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán.